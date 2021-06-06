«Что с вами не так, ребята?»: Солист Little Big жестко осадил гнобящих Манижу хейтеров

«Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками, как вы, враги не нужны. Что бы кто ни делал — все говно. Вы гнобите девочку из-за песни!» — заступился за участницу Евровидения артист, пишет Life.ru .

Прусикин заявил, что самые большие русофобы именно русские. Он возмутился, что «русских больше всего ненавидят русские». По мнению солиста Little Big, проблема не в песне Манижи, а в головах ее хейтеров.

Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришелся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На нее даже пожаловались в СКР. В то же время холодный прием в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения, хотя на самом конкурсе Манижа заняла лишь девятое место. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%.