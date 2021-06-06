Голая и без силикона: в Сети появились откровенные фото победительницы «Холостяка» Кати Сафаровой

Катя всегда позиционировала себя как профессиональная модель. По слухам, ее мама, живущая в Испании, имеет отношение к этому бизнесу, поэтому путь на подиумы и в рекламные каталоги Кате был предопределен. Правда, об откровенных фотографиях брюнетки не было известно, пишет Starhit.ru.

Екатерина Сафарова и Тимати. ФОТО: Скриншот с Instagram

Недавно в Сети появились кадры с фотосессии 2016 года — Сафарова позирует на берегу моря, на ней тяжелые ботинки, трусы с декором и белый пиджак, накинутый на голое тело. В кадре видна аккуратная грудь, которую еще не тронул пластический хирург. Екатерина держится перед камерой уверенно и вполне естественно.

Отметим, что на проекте «Холостяк» участницы спорили по поводу натуральности груди Сафаровой, а потом откровенно спросили ее об этом. Девушка ничуть не смутилась и рассказала, что выдающиеся формы у нее не свои.

А накануне Екатерина впервые вышла в свет вместе с Тимати. На премии МУЗ-ТВ девушка блистала в черном платье с глубоким декольте, а Ксения Собчак даже пошутила, что рэпера взяли для поддержки этого богатства, которое вот-вот может вывалиться.

Напомним, в финале «Холостяка» Катя была с Алисой Грабовой. Обе девушки изначально считались фаворитками проекта, но Тимати все равно решил выбрать Сафарову. По его словам, она веселая, не врет и ведет себя достойно.



