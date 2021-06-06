Ану Саагим: когда у Кети Уйбомяги появился этот волосатый мужик, она сошла с ума!
Светская львица Ану Саагим заявила в блоге Брититте, что Кети Уйбомяги сильно изменилась после встречи с магом Анзором Одишариа.
Светская львица Ану Саагим заявила в блоге Брититте, что Кети Уйбомяги сильно изменилась после встречи с магом Анзором Одишариа.
«Раньше мы могли снимать провокационные сторис в Инстаграм. Например, мы поливали себя маслом между грудей и снимали. А этот южный мавр вдруг появлялся и приказывал удалять фото и видео», - говорит Саагим.
Кроме того, Саагим высказалась, чтобы Уйбомяги не давала никому собой командовать.