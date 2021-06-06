Продюсер Верки Сердючки рассказал о торговле телами в шоу-бизнесе

По словам Никитина, в шоу-бизнесе есть множество примеров, когда бизнесмены делают знаменитыми молодые таланты в обмен на регулярный секс. При этом для них не важно, мужчина перед ними или женщина, значение имеет сам факт «владения» человеком. «Вот я смотрю на артиста и понимаю, что мне его реально жаль. Потому что вопрос не в том, будет или не будет у него близость с продюсером, а что этот продюсер ничего не может ему дать. Он не может построить для него карьеру», — сказал Никитин, пишет Lenta.ru.

Продюсер рассказал, что его компании часто поступали подобные предложения от бывших клиентов. По его словам, за интим с бывшей солисткой группы NikitA Дарьей Астафьевой ему предлагали большие деньги, например, 100 тысяч долларов, однако исполнительница на это не шла.

Никитин также рассказал, что молодые певицы сами неоднократно предлагали ему «сблизиться» с ними. Со временем продюсер научился абстрагироваться от этого давления и научил этому своих артистов, которых тоже пытались втянуть в подобные истории.

Ранее сообщалось, что Юрий Никитин заявил о серьезной болезни Андрея Данилко. Отмечалось, что над выздоровлением исполнителя «трудится большая группа специалистов» со всей Европы. Позже он объяснил слова о серьезной болезни артиста. Он сообщил, что с исполнителем все в порядке, а его фраза была вырвана из контекста. Никитин сказал, что состояние здоровья Данилко прекрасное, и что артист в настоящее время готовится к работе.



