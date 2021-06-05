Тело пролежало три месяца: художницу-автора призов «Олимпиады-80» нашли мертвой

В полицию обратился 48-летний сын Ярошенко. Он рассказал, что почти два года не общался с матерью (предмета ссоры не назвал), хоть и жил с ней в одном городе. После долгого молчания он решил примириться с родительницей и навестить ее, но на его стук в дверь никто не ответил и не открыл.

Прибывшие на место оперативники вскрыли замок и обнаружили ее тело в одной из комнат. Правоохранители направили его на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства кончины знаменитой художницы.

«Признаков насильственной смерти, как и следов проникновения в квартиру обнаружено не было. Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате два-три месяца», — рассказал сайту KP.RU источник в правоохранительных органах.

Анна Ярошенко — член Союза Художников СССР. Работала над созданием ювелирных изделий, занималась художественным дизайном. Именно ее авторству принадлежат украшения для известных советских фильмов «Руслан и Людмила» и «Много шума из ничего», а также спортивные призы для летних Олимпийских игр 1980 года и эмблемы для факультетов МГУ.