«Водоворот пошлости!» Диана Арбенина разнесла «Премию МУЗ-ТВ» и раскритиковала молодых артистов

«Это мое последнее участие в подобного рода перформансах. Дело в том, что номинации «Рок» у этой премии нет вообще. Номинацию «Рэп» тоже похерили. Рэперов в нашей стране тоже уже нет. Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил Слава. Есть Клава, прости, Господи, Кока. Тонны каких-то ущербных обделенных талантом детей. Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты «кумир миллионов» в адрес практически каждого беспомощного фрешмена, которого — ясенпень — через год смоет волна такого же ширпотреба. Что до режиссуры этого парада безвкусицы, хочу сказать искреннее спасибо Олегу Бондарчуку: запихнуть меня в лучи света, отрезав и спрятав от публики, это было сильно и в данном случае уместно. Я искренне восхищена персонажем по имени Моргенштерн. Он реально порвал вас, ребята, своей выходкой в конце всего этого фарса. «Я не за тарелкой пришел, я за правдой пришел», — кричал Алишер, яростно чеканя шаги по сцене. Пацан не стал хавать обиду, а трогательно, по-детски, выскочил на сцену и протестовал. Браво, малыш-морген! И когда молодые, но уже зрелые парни — Тимати, Крид, Дава, Элджэй — вывалили на сцену, сломав сценарий, это было потрясающе. Это было великолепно. Редкий случай взрыва застоявшегося безвкусного болотца», - написала Арбенина.