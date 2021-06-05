Получившая смачную пощечину Собчак сообщила о смерти
Ксения Собчак была шокирована чудовищным известием. Этой информацией телеведущая решила поделиться с людьми, пишут Дни.
Ксения Собчак была шокирована чудовищным известием. Этой информацией телеведущая решила поделиться с людьми, пишут Дни.
Телеведущая Ксения Собчак всегда умела удерживать внимание общественности на протяжении своей карьеры, будь то скандал в личной жизни или одиозное участие в большой политике. Даже когда гвоздем программы является не она, знаменитость умудряется, что называется, тянуть одеяло на себя.
Подобная ситуация произошла во время уже ставшей скандальной премии Муз-ТВ 2021. Наиболее запоминающимся персонажем на данном мероприятии ожидаемо стал рэпер Моргенштерн. При этом Собчак внесла свою лепту в происходящее.
Когда ведущая церемонии попыталась задать вопрос одиозному исполнителю, тот ответил, что будет давать интервью Ксении только на коммерческой основе. Такое заявление на глазах у сотен гостей стало смачной пощечиной для собеседницы. Стоит отметить, что Собчак не растерялась и заявила, что не платит людям за интервью.
Сегодня Ксения Анатольевна решила поделиться с общественностью известием, которое никак не связано с премией Муз-ТВ 2021. Однако при этом оно способно шокировать даже видавших виды циников.
Собчак разместила в своем Telegram-канале новость о том, что в Индии невеста умерла во время собственной свадьбы. Кончина девушки не стала причиной прерывать торжественное событие. В итоге за жениха выдали сестру усопшей. «Шоу маст гоу он», — прокомментировала публикацию знаменитость.