Получившая смачную пощечину Собчак сообщила о смерти

Телеведущая Ксения Собчак всегда умела удерживать внимание общественности на протяжении своей карьеры, будь то скандал в личной жизни или одиозное участие в большой политике. Даже когда гвоздем программы является не она, знаменитость умудряется, что называется, тянуть одеяло на себя.

Подобная ситуация произошла во время уже ставшей скандальной премии Муз-ТВ 2021. Наиболее запоминающимся персонажем на данном мероприятии ожидаемо стал рэпер Моргенштерн. При этом Собчак внесла свою лепту в происходящее.

Когда ведущая церемонии попыталась задать вопрос одиозному исполнителю, тот ответил, что будет давать интервью Ксении только на коммерческой основе. Такое заявление на глазах у сотен гостей стало смачной пощечиной для собеседницы. Стоит отметить, что Собчак не растерялась и заявила, что не платит людям за интервью.

Сегодня Ксения Анатольевна решила поделиться с общественностью известием, которое никак не связано с премией Муз-ТВ 2021. Однако при этом оно способно шокировать даже видавших виды циников.