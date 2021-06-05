Модель не смогла найти к сумочке за 200 тысяч подходящее платье и просто нарисовала его на голом теле

На аккаунт Дэни из США в Instagram подписано почти 6 млн человек, и эту аудиторию уже сложно чём-то удивить. Девушка регулярно щеголяет в экстравагантных нарядах от именитых дизайнеров, но недавно она была вынуждена сделать ставку на себя. Бэнкс не смогла найти идеальное платье под свою новенькую сумку Louis Vuitton, поэтому просто нарисовала его специальными красками.

Помимо сумки и едва заметных трусов на теле Дэни, по сути, ничего и нет. Лишь краска с фирменным принтом LV да стразы, приклеенные не столько в эстетических целях, сколько в утилитарных — россыпь переливающихся пластмассок успешно прикрывает грудь модели.