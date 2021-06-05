«Ей нужен был повод». Для чего Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

Автор книги «В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами» Фил Дампьер объяснил, зачем Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри о плохих отношениях с монаршей семьей. По мнению писателя, бывшая актриса всего лишь искала повод, чтобы навсегда прекратить общение с родными муж, пишет Starhit.ru.
«Я не верю, что королевская семья не помогла Меган, когда ей требовалась защита, и я не верю, что она была изгоем из-за расовых предрассудков. Я не думаю, что причина «Мегзита» в этом. Уверен, что Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье. Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог. Причина ухода совсем в другом», — считает Дампьер.
Напомним, в беседе с Уинфри 39-летняя Маркл заявила, что семья принца Гарри унижала ее. По словам Меган, даже перед свадьбой Кейт Миддлтон нашла к чему придраться. «Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной», — делилась она.
Также жена Гарри обвинила его родственников в расизме. Как оказалось, дочь Елизаветы II принцессу Анну волновал цвет кожи ребенка Маркл. Позже королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл прокомментировала инцидент.
«Не было беспокойства. Принцесса Анна предупреждала Гарри только о том, что если брак продолжится и будут дети, это повлечет большие проблемы. Она говорила ему о неспособности Меган ценить их культурное наследие и уважать институт короны. Как мы видим, Анна была права. Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи. Что ж, мы видим людей, которые очень хотят обнаружить слабое место там, где его, несомненно, нет», — объясняла Кэмпбелл.