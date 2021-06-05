«Ей нужен был повод». Для чего Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

Автор книги «В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами» Фил Дампьер объяснил, зачем Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри о плохих отношениях с монаршей семьей. По мнению писателя, бывшая актриса всего лишь искала повод, чтобы навсегда прекратить общение с родными муж, пишет Starhit.ru.

«Я не верю, что королевская семья не помогла Меган, когда ей требовалась защита, и я не верю, что она была изгоем из-за расовых предрассудков. Я не думаю, что причина «Мегзита» в этом. Уверен, что Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье. Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог. Причина ухода совсем в другом», — считает Дампьер.

Напомним, в беседе с Уинфри 39-летняя Маркл заявила, что семья принца Гарри унижала ее. По словам Меган, даже перед свадьбой Кейт Миддлтон нашла к чему придраться. «Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной», — делилась она.

Также жена Гарри обвинила его родственников в расизме. Как оказалось, дочь Елизаветы II принцессу Анну волновал цвет кожи ребенка Маркл. Позже королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл прокомментировала инцидент.