В Национальной библиотеке представлена 50-летняя история производства кассет в Эстонии
Первые кассеты в Советском Союзе были выпущены в Таллинне пятьдесят лет назад. В Национальной библиотеке открылась посвященная этой круглой дате выставка.
Первые кассеты в Советском Союзе были выпущены в Таллинне пятьдесят лет назад. В Национальной библиотеке открылась посвященная этой круглой дате выставка.
Первая пробная партия была выпущена в честь XXIV съезда КПСС, делегаты которого получили в подарок вместе с кассетным магнитофоном и кассеты. Самая старая кассета в Национальной библиотеке - это кассета с записанными в 1971 году песнями Яака Йоалы, сообщает Rus.err.ee.
Кассеты выставлены в музыкальном зале Национальной библиотеки на 8-м этаже.