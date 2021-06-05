В Национальной библиотеке представлена 50-летняя история производства кассет в Эстонии

Первая пробная партия была выпущена в честь XXIV съезда КПСС, делегаты которого получили в подарок вместе с кассетным магнитофоном и кассеты. Самая старая кассета в Национальной библиотеке - это кассета с записанными в 1971 году песнями Яака Йоалы, сообщает Rus.err.ee.