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«Мне было очень страшно»: Рики Мартин об интервью 2000 года, каминг-ауте и посттравматическом расстройстве

В беседе с People в честь месяца гордости ЛГБТ-сообщества 49-летний Рики Мартин признался, что в интервью 2000 года с Барбарой Уолтерс он не был готов ответить на этот вопрос о своей ориентации. Это нанесло ему психологическую травму. 

«Когда она задала этот вопрос, я почувствовал себя оскорбленным, потому что просто не был готов совершить каминг-аут. Мне было очень страшно. С этим связано небольшое посттравматическое расстройство», - цитирует музыканта PeopleTalk.ru

Барбаре Уолтерс Рики ответил с сексуальностью каждый человек должен разбираться самостоятельно. Он указал, что не хочет об этом говорить и никого не касается с кем он в постели, пишет RUS.TVNET.lv.

«Может быть, я бы признался тогда. Это было бы здорово, потому что, когда я совершил каминг-аут, это было просто потрясающе», - подчеркнул Мартин.

Барбара после сожалела, и призналась, что вопрос был неуместным: «Многие люди говорят, что это разрушило его карьеру».

Напомним, о своей гомосексуальности певец Рики Мартин заявил 29 марта 2010 года. Его супругом стал художник Джван Йосеф. Они вместе с 2016 года и воспитывают четверых детей. 

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