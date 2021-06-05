«Мне было очень страшно»: Рики Мартин об интервью 2000 года, каминг-ауте и посттравматическом расстройстве

«Когда она задала этот вопрос, я почувствовал себя оскорбленным, потому что просто не был готов совершить каминг-аут. Мне было очень страшно. С этим связано небольшое посттравматическое расстройство», - цитирует музыканта PeopleTalk.ru

Барбаре Уолтерс Рики ответил с сексуальностью каждый человек должен разбираться самостоятельно. Он указал, что не хочет об этом говорить и никого не касается с кем он в постели, пишет RUS.TVNET.lv.

«Может быть, я бы признался тогда. Это было бы здорово, потому что, когда я совершил каминг-аут, это было просто потрясающе», - подчеркнул Мартин.

Барбара после сожалела, и призналась, что вопрос был неуместным: «Многие люди говорят, что это разрушило его карьеру».