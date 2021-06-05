Сб, 5.06.2021
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Звезда «Домашнего ареста» Альбина Тиханова сломала руки и ногу

Альбина Тиханова ФОТО: Скриншот видео Youtube

В СМИ поступила информация о госпитализации российской актрисы Альбины Тихановой. 73-летняя звезда популярного сериала «Домашний арест» получила тяжелые травмы, отправляясь из дома в магазин.

Сообщение о госпитализации актрисы появилось в Facebook. Уточняется, что артистка пострадала еще 30 мая. Упала возле дома, переломала обе руки, одну ногу.

Скорая помощь отвезла артистку в больницу №15 в Выхино. «Сделали всё, что могли – наложили гипс на обе руки и ногу», – заявили врачи актрисе, пишет TopNews.ru.

Женщину собираются выписывать, но известно, что Тиханова не сможет себя обслуживать. Ей требуется сиделка, деньги.

Но в последние годы Альбина Тиханова не снимается в кино, она получает только пенсию и дальше не сможет выживать на нее.

Напомним, будущая актриса Альбина Тиханова родилась в Новосибирске, там окончила театральное училище. После переезда в Москву актриса служила в нескольких театрах. Ее можно увидеть в ролях в «Бумере», «Московской саге», «Каменской» и пр.

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