Ивлееву и Элджея задержали после премии «Муз-ТВ»

Уточняется, что сотрудники ДПС потребовали от супругов сдать тест на алкоголь и мочу на анализы. «Больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник эвэр», — пожаловалась Ивлеева, передает Lenta.ru.

Тем не менее известная Ивлееваа тест прошла, но пообещала выпить после возвращения домой. Она указала на машину ДПС и пошутила, назвав происшествие «идеальным завершением дня».

Причины задержания пары неизвестны. Предположительно, ДПС заподозрили звезд в употреблении спиртных напитков.