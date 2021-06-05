«Подавись ты своей тарелкой!»: скандал на премии Муз-ТВ, падение Ивлеевой, поцелуй Прусикина и Таюрской

Традиционная церемония получила название «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света» и выбрала своей миссией «дать начало свету в виде шоу мирового уровня после длительного затишья». Ведущими стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева, пишет RUS.TVNET.lv.

Поцелуй Ильи Прусикина и Софьи Таюрской

Солиcты группы Little Big - Софья Таюрская и Илья Прусикин долго скрывали свои отношения, хотя поклонники давно подозревали, что они не просто коллеги. Недавно звезды открыто признались, что у них роман, а теперь впервые появились на публике как пара.

Напомним, недавно Софья Таюрская стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с ведущей певица откровенно отвечала на все вопросы. Она призналась в том, о чем давно шептались поклонники коллектива, - у нее роман с Ильей Прусикиным.

Именно на премии Муз-ТВ звезды впервые публично поцеловались. Они выглядели счастливыми, позируя в одинаковых алых нарядах, и даже целовались перед камерами.

Появление Ольги Бузовой

Перед журналистами Ольга появилась в клетке, окруженной танцорами в пылающем наряде птицы-феникс. По словам самой звезды, такой образ она выбрала не случайно. Наступивший год начался для нее не лучшим образом. Сразу после Нового года Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном, а недавно и вовсе попала в больницу.

«И сейчас я вышла наконец на свободу. Я свободна, я красива, я богата, я знаменита», - цитирует Ольгу Муз-ТВ.

Бузова была среди номинантов в категории «Лучшее женское видео».

Падение Насти Ивлеевой

Блогер и ведущая Настя Ивлеева оконфузилась на красной дорожке. Звезда упала, споткнувшись на высоких каблуках. Она поделилась курьезным видео на своей странице в Instagram.

Впрочем, эффектным было не только падение Насти, но и ее появление на мероприятии. Они приехала на премию на эвакуаторе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, поклонники заметили, что звезда появилась на красной дорожке без обручального кольца, чем в очередной раз подогрела слухи о расставании с Элджеем. Тем не менее супруги были на премии вместе и делились совместными снимками.

Скандал вокруг номинации «Певец года»

Преми завершилась грандиозным скандалом. Рэпер Моргенштерн закатил истерику после того, как певцом года стал Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Моргенштерн, услышав имя победителя, вскочил с инвалидной коляски и поднялся на сцену.

«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», - обратился он к Дмитрию Нагиеву.

Нагиев объяснил, что «мы не на сельской дискотеке. Зрительские голоса долго подсчитывались». Рэпер начал перебивать ведущих. Он потребовал вывести на экраны результаты зрительского голосования. В ситуацию попыталась вмешаться Собчак, предложив Моргенштерну пройти тест на наркотики.

Александр Ревва с тарелкой в руках отметил, что он в шоке.

«Да подавись ты своей тарелкой!» - крикнул ему Моргенштерн.

В завершении он сказал: «Победа - это не тарелка. Победа - это то, что на сегодняшней премии запомнят меня».

Итоги премии:

«Лучший альбом» - Artik & Asti

«Лучшее видео» - Моргенштерн и Тимати

«Лучшее женское видео» - Светлана Лобода

«Лучшая группа» - Little Big

«Артист 25-летия» - Дима Билан

«За вклад в развитие нового поколения артистов» - Филипп Киркоров

«Лучшая коллаборация» - Клава Кока и Niletto

«За вклад в развитие музыкальной индустрии» - Илья Лагутенко

«Прорыв года» - DABRO

«Лучшее мужское видео» - Егор Крид «Сердцеедка»

«Лучшая песня» - Jony «Комета»

«Лучшая исполнительница» - Zivert

«Группа 25-летия» - «Руки Вверх!»