Жена побрила Робби Уильямса налысо на камеру

На размещенных кадрах пара запечатлена на балконе собственного дома. 42-летняя Филд взяла в руки электрическую бритву и постепенно начала удалять отросшие волосы 47-летнего исполнителя. «Когда дело доходит до его волос — это либо все, либо ничего. В результате мы ничего не оставили», — подписала она пост, который набрал больше 24 тысяч лайков, передает Lenta.ru.