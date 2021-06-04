БУДЕТ ЖАРКО ⟩ На фестивале GROM в Ласнамяэ выступит сам Томми Кэш

Среди первых объявленных артистов можно еще отметить краут-рок группу Gnoomes из России, индустриальный пост-панк проект AKLI из Литвы, а также местных героев Zahir и Bible Club. Программа фестиваля будет дополняться в текущем порядке, и добавится также ряд мероприятий, проводимых как до фестиваля, так и после него. Выбранный в качестве места проведения фестиваля парк Кивила позволит предложить помимо музыкальной программы также и другие занятия на весь день – соревнования по экстремальным видам спорта, настольные игры, возможность познакомиться с местными вкусами, или же просто приятно провести время в зеленой обстановке. Это отличная возможность познакомиться с бытом Ласнамяэ и стать его частью в солнечный день в одном из крупнейших парков города.

Shortparis. ФОТО: promo

«Мы чрезвычайно рады наконец-то объявить первых артистов GROM. Нам также очень приятно, что мы смогли найти возможность организовать фестиваль в парке Кивила, ведь Ласнамяэ – это привлекательное и интересное место, которое обладает собственными особенностями, но в котором до сих пор ни разу не проводились подобные фестивали. Именно поэтому мы очень рады предложить жителям города возможность приехать сюда, чтобы отлично провести время под хорошую музыку. Выезд в парк Кивила, несомненно, является сменой обстановки по сравнению с обычными местами проведения подобных мероприятий», – говорит главный организатор фестиваля Роман Демченко.

Хедлайнером проводимого в Ласнамяэ городского фестиваля, обладающего региональными амбициями, является Томми Кэш, и он подходит на эту роль просто идеально. Его видеоклипы всегда добиваются успеха на глобальном уровне – в YouTube количество просмотров видео его самых известных песен, таких как, например, «Winaloto», составляет почти 13 миллионов, и на страницу артиста в Instagram подписаны более 800 000 человек. Недавно Томми Кэш выпустил мини-альбом «Moneysutra», в рамках которого он сотрудничал со звездами из самых разных частей света – Diplo, $suicideboy$, Bones, Riff Raff и Eldzhey. Уже совсем скоро он отправится в мировой тур, который среди прочего включает концерты в США. Томми Кэш очень популярен и в России, а также в других странах бывшего Восточного блока. Выступление на фестивале GROM будет единственным концертом Томми в Таллинне этим летом, и именно на нем артист представит свой новый альбом, который выйдет осенью.

«Я очень рад, что Ласнамяэ начал обращать на себя внимание как на место, являющееся важным с позиции культуры и позволяющее осознать ценность нашего района. Надеюсь, что расположенный в зеленом поясе Ласнамяэ парк Кивила, или Тондилоо, станет популярным местом проведения мероприятий для людей с самыми разными музыкальными вкусами. Естественно, этот фестиваль является вызовом для его организаторов, ведь для проведения крупных мероприятий в таких местах необходимо уметь находить общий язык с местной общиной. Очень важно, чтобы это мероприятие не только стало праздником для гостей концерта, но и нашло свое место в сердцах местных жителей», – подтверждает старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Фестиваль будет организован в соответствии с ограничениями в отношении организации мероприятий и их посещаемости, которые будут действовать в августе. Билеты на фестиваль доступны в Ticketer, и их количество ограничено.



