Певица Глюкоза удивила подписчиков размером ягодиц и губ

На съемочной площадке Наталья Ионова (настоящее имя певицы) облачилась в платье в пол фиолетового цвета, под которым спрятала выдающиеся ягодицы. Кроме того, гримеры увеличили певице губы на несколько размеров и накрасили ярко-красной помадой. Получилось похоже на Ким Кардашьян!

Гротескный образ так понравился Глюкозе, что она поделилась фотографиями со съемки в Instagram.

«Как вам мой новый размерчик? Я думаю, что в самый раз!» – подписала снимки Наталья и попросила поклонников оценить образ от одного до десяти.

Коллеги Ионовой по сцене пришли в восторг от увиденного. Самоиронию Глюкозы оценили актер Максим Лагашкин и звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев.

Некоторые поклонники предложили певице воплотить часть образа в реальность. По мнению фолловеров, Глюкозе очень идет темный цвет волос. А вот огромные губы лишь затмевают натуральную красоту Ионовой.

Глюкоза не первый раз меняет образы для музыкальных клипов коллег. В 2018-м она снялась в клипе «Лаллипап» рэпера Pharaoh (Фараон), где примера вампирские клыки. В жизни наряды Натальи Ионовой тоже часто обсуждают.



