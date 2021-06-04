Родители Жанны Фриске проиграли Дмитрию Шепелеву суд за квартиру

Владимир и Ольга Фриске надеялись, что в будущем двухкомнатные апартаменты на Пресне унаследует их внук Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но есть вероятность, у его отца, Дмитрия Шепелева, другие планы на эту элитную недвижимость.

Телеведущий уведомил родителей Жанны о том, что хотел бы продать долю сына – то есть 1/3 часть жилплощади. Те, конечно же, возмутились и обратились в суд с требованием запретить ему совершать сделки. Но Фемида встала на сторону Шепелева, на днях Фриске проиграли процесс.

«В удовлетворении иска было отказано, – прокомментировали в пресс-службе Хамовнического суда. – Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке».

Кадастровая стоимость 90-метровой квартиры в Шмитовском проезде — порядка 24 миллионов рублей (270 340 евро): соответственно, за часть, принадлежащую Платону, Дмитрий сможет выручить минимум 8 миллионов (90 100 евро). Кстати, приоритетное право на приобретение доли внука имеют как раз Владимир и Ольга Фриске, которым принадлежат другие 2/3 жилья.

Именно они поддерживают в нем идеальный порядок, следят, чтобы все оставалось так, как было при жизни Жанны. Однажды мать и отец певицы уже спасли любимую квартиру их покойной дочери. Недвижимость планировали выставить на торги, чтобы вернуть многомиллионный долг семьи «Русфонду». Но Владимир Борисович нашел выход – продал машину, дом в Калужской области, занял денег у друзей, но недвижимость оставил.



