Пн, 7.06.2021
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Жива или мертва эстонская промышленность? Отвечает известный эстонский блогер

Эстонская промышленность. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Румынский блогер продолжает будоражить умы жителей Эстонии своими видео, которые похожи на полноценные расследования интересных тем. И вот - очередное!

C далеких 90-тых очень живуч миф о якобы уничтоженной эстонской промышленности. А она все это время развивалась и даже достигала успехов.

В этом выпуске Julius Rou предлагает поговорить об очередном мифе, который наряду с мифом о вымирающей Прибалтике, нищих странах Балтии и дотациях - занимает почетное третье место. Итак, «В Эстонии нет промышленности!»


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