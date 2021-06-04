Жива или мертва эстонская промышленность? Отвечает известный эстонский блогер
Румынский блогер продолжает будоражить умы жителей Эстонии своими видео, которые похожи на полноценные расследования интересных тем. И вот - очередное!
Румынский блогер продолжает будоражить умы жителей Эстонии своими видео, которые похожи на полноценные расследования интересных тем. И вот - очередное!
C далеких 90-тых очень живуч миф о якобы уничтоженной эстонской промышленности. А она все это время развивалась и даже достигала успехов.
В этом выпуске Julius Rou предлагает поговорить об очередном мифе, который наряду с мифом о вымирающей Прибалтике, нищих странах Балтии и дотациях - занимает почетное третье место. Итак, «В Эстонии нет промышленности!»