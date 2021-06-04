Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет брака. Основатель Microsoft объявил, что после развода они останутся партнерами по бизнесу и продолжат работу в благотворительном фонде. Общественность интересует вопрос: сколько получит Мелинда после развода с Биллом Гейтсом? Ведь его состояние оценивается в 130,5 миллиардов долларов.

Кто из экс-жен миллионеров смог сохранить теплые отношения с бывшими супругами, а кому-то пришлось строить жизнь заново? Чем сейчас занимаются бывшие жены российских олигархов и западных миллиардеров, рассказывает 5-tv.ru.

Дарья Жукова — бывшая жена Романа Абрамовича

Дарья Жукова. ФОТО: SCANPIX

Жукову смело можно назвать малышкой на миллион. Девушка родилась в семье бизнесмена и микробиолога, провела детство в США и Великобритании, а высшее образование получила в Лондонском колледже натуропатии. В 2006-м вместе с подругой она основала бренд одежды Kova&T, который был представлен в более чем 80 магазинах по всему миру. Одежду от Дарьи Жуковой и Кристины Танг носили мировые знаменитости, например, Кейт Мосс и сестры Олсен. Кроме карьеры в мире моды, девушке удалось утвердиться в арт-сфере и благотворительности. Она основала фонд поддержки искусства Iris Foundation, открыла центр современного искусства «Гараж» в Москве, реконструировала общественное пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербург и запустила журнал Garage.

Еще в 2005-м Дарью Жукову начали называть подругой Романа Абрамовича. Они поженились через несколько лет после его развода со второй женой Ириной. Жукова подарила российскому миллиардеру двоих детей — сына Аарона и дочь Лею. Пара распалась в 2017-м, но им удалось сохранить дружеские отношения.

После развода с Абрамовичем, Жукова осталась жить в США с их общими детьми. В 2019-м в СМИ появилась информация, что Дарья вышла замуж за наследника богатейшей греческой семьи Ставроса Ниархоса, а в 2021-м родила от него сына Филиппа. Сейчас девушка продолжает заниматься искусством и благотворительностью. Она основала компанию Ray, которая планирует строить жилые дома с интеграцией объектов культуры и искусства, сообщил журнал WSJ. Одина из первых локаций нового проекта Дарьи Жуковой — нью-йоркский National Black Theatre в районе Гарлем. На его месте появится 21-этажное здание с 222 квартирами, студиями для художников, коворкинг-зоны, библиотека, оздоровительная зона и общие кухни.

Ника Белоцерковская — бывшая жена Бориса Белоцерковского

Ника Белоцерковская. ФОТО: сайт Ники Белоцерковской

Будущая жена миллионера родилась в Ленинграде в семье инженера и учительницы русского языка. Ника Белоцерковская училась в Ленинградском технологическом институте, но после его окончания потеряла интерес к точным наукам и заинтересовалась мультипликацией. Чтобы реализовать потенциал в этой сфере, девушка прошла экспериментальный курс. Вероятно, новое увлечение навеял бывший муж Ники — художник Ян Антонышев. В начале 00-х она вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского и основала рекламное агентство «Тренд». В то же время Белоцерковская работала над созданием журнала «Собака». Она основала одноименный издательский дом, куда вошел петербургский городской альманах. Также Ника Белоцерковская владела журналами «Time Out Москва», «Time Out Петербург», «Аэрофлот» и сайтом Woman.ru.

В 2009-м издательница завела собственный блог на LiveJournal, который вошел в ТОП-10 лучших российских кулинарных блогов. На этом Белоцерковская не остановилась: год спустя выпустила кулинарную книгу «Рецептыши».

В браке с Борисом Белоцерковским и Ники родилось двое сыновей. В 2017-м они развелись. Сейчас Ника продолжается выпускать новые книги, активно ведет личную страницу в Instagram и живет во Франции в регионе Прованс, также часто навещает друзей в России.

Ивана Трамп — бывшая жена Дональда Трампа

Ивана Трамп. ФОТО: Dennis Van Tine/imago/Future Image

Ивана Зельничкова родилась в Чехословакии в семье инженера-электрика и телефонистки. Девушка профессионально занималась лыжным спортом и даже была зачислена запасной в чехословацкую лыжную сборную во время зимних Олимпийских играх в Японии в 1972-м. В те годы Ивана уже переехала в США с первым мужем. Она также жила в Канаде, где работала лыжным инструктором и совершенствовала англйский язык. С Дональдом Трампом Зельничкова познакомилась в Нью-Йорке в 1976-м. Спустя год пара поженилась.

Их сблизили общие жизненные цели: оба хотели добиться популярности и много зарабатывать. Ивана Трамп была правой рукой мужа и помогала в строительстве его культового казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити и небоскреба «Трамп-Тауэр» в Нью-Йорке. Дональд назначил жену вице-президентом своей компании. Кроме активного участия в бизнесе мужа, Иванка реализовала себя как мать. У знаменитой пары родилось трое детей: Дональд Джон, Иванка Мари и Эрик Фредерик. Наследники Иваны и Дональда тоже занялись бизнесом.

Дональд Трамп открыто изменял супруге. Ивана не выдержала и подала на развод в 1992-м. Женщина получила роскошную недвижимость и выплату в размере 25 миллионов долларов. После развода она разработала линии одежды и косметики, которые продавали через «магазины на диване». Она также выпускала собственный журнал «Жизнь в стиле Иваны» и писала книги.

После Дональда Трампа Ивана была замужем еще два раза. В 2008-м экс-супруг даже предоставил ей свою виллу для проведения ее свадьбы с итальянским манекенщиком Россано Рубиконди, но брак продержался около года. Благодаря жизненному опыту и незаурядному предпринимательскому таланту, женщина не сломалась после развода с миллиардером, а только приумножила свой капитал. На вопрос журналистов о том, хотела бы она оказаться на месте Мелании Трамп и стать первой леди США, Ивана твердо ответила — нет.

Александра Толстая-Милославская — бывшая жена Сергея Пугачева

Александра Толстая-Милославская. ФОТО: Pinterest

Александра родилась в семье графа Николая Толстого-Милославского и Джорджины Екатерины Браун в английском графстве Дорсет. Она работала ведущей на телеканале BBC и увлекалась длительными конными экспедициями по России и странам СНГ, о чем писала книги и снимала телепередачи. Одним из ее ТВ-проектов был «Horse People с Александрой Толстой». Женщина также владела компанией по организации путешествий.

Во второй половине 00-х Александра Толстая-Милославская какое-то время жила в Москве и преподавала английский язык олигархам. Среди них оказался Сергей Пугачев — бывший сенатор и владелец «Межпромбанка». Между ними начался роман. В 2008-м графиня развелась с первым мужем ради Пугачева. Год спустя родился первенец Александры и Сергея — Алексей. В 2010-м появился младший Иван, а после их отъезда в Лондон — дочь Мария. Но в 2014-м Сергея объявили в международный розыск из-за махинаций. Он скрылся во Франции (получил гражданство в 2015-м — Прим.ред.), бросил жену и троих детей. Счета семьи Толстой-Милославской и Пугачева арестовали, женщина рисковала остаться на улице.

В 2020-м суд вынес постановление о конфискации дома в лондонском районе Челси, где телеведущая проживала с детьми, а мебель и вещи выставили на аукционе. У Александры остался небольшой дом в графстве Оксфордшир, который она купила еще до знакомства с беглым мужем. А сам Сергей Пугачев, как рассказала женщина в интервью журналу Tatler, живет в личном замке во Франции с новой избранницей.

Сергей Пугачев не давал ей работать, когда они жили вместе. У женщины не было собственного источника дохода и после побега гражданского мужа во Францию, ей пришлось начинать жизнь заново. Сейчас Александра Толстая-Милославская переживает трудные времена, но не унывает. В 2020-м она открыла маркетплейс The Tolstoy Edit, где продается антиквариат, предметы интерьера и одежда. Также Александра возобновила деятельность в области туризма: ее агентство Alexandra Tolstoy Travel организовывает туры в Россию и Киргизию для британцев.

Жюстин Маск — бывшая жена Илона Маска

Жюстин Маск. ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Жюстин — первая жена и мать пятерых детей миллиардера Илона Маска. Они познакомились в Канаде. До замужества девушка успела поработать в Японии, писала роман и подрабатывала барменом. В 2000-м Жюстин переехала к Маску в США, где они поженились. На тот момент он уже основал компанию PayPal, а потом продал ее Ebay за 1,5 миллиона долларов.

В 2002-м родился их первенец — Невада Александр. Мальчик умер из-за синдрома внезапной детской смерти (СВДС) спустя десять недель после появления на свет. Спустя год после трагедии Жюстин сделала процедуру ЭКО и родила двойняшек — Гриффина и Ксавьера. Позже в семье Илона Маска появилась тройня — Саксон, Кай и Дамиан. Во время брака с основателем SpaceX у женщины было все: домашний персонал, личный самолет, знаменитые друзья и безграничные возможности.

Капитал Илона Маска рос, он все меньше появлялась дома. Из-за этого супруги постоянно ссорились. В 2008-м Жюстин попала в автомобильную аварию и из-за стресса подумала, что ее подстроил ее муж. Она также обвинила его в подавлении личности: ради семьи бывшая жена миллиардера отказалась от карьеры писательницы. Работа с психотерапевтом не помогла преодолеть Маскам кризис. Несмотря на пятерых детей они развелись в том же году. Жюстин пыталась оспорить брачный контракт, но суд принял решение в пользу миллиардера. После развода Илон сразу начал отношения с британской актрисой Талулой Райли и женился на ней в 2010-м.

Сейчас Жюстин Маск живет в Лос-Анджелесе и воспитывает пятерых сыновей. Она занимается йогой и исполнила давнюю мечту — стала писательницей. Женщина поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем-миллиардером и даже была дружна с его второй женой Талулой. Сейчас Маск женат на певице Клэр Буше, известной под творческим псевдонимом Граймс. О личной жизни Жюстин ничего не известно.



