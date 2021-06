Как живут и чем занимаются бывшие жены миллионеров?

FILE PHOTO: Melinda Gates smiles at her husband Bill Gates during the opening news conference for AIDS 2006, the XVI International AIDS conference in Toronto, August 13, 2006. The Bill and Melinda Gates foundation announced last week that it is donating US$500 million to AIDS causes. REUTERS/J.P. Moczulski/File Photo FOTO: Jp Moczulski/reuters FOTO: JP Moczulski/REUTERS