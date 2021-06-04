Пт, 4.06.2021
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Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернется для ее пышных форм

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Девушка не учла, что с ее размерами такие фокусы лучше не проводить — хотя бы для спокойствия фанатов, пишет Лайф.

Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя всё новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в Instagram. В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало ещt больше, чем обычно.

Фото © Instagram / marilyn_melo

Фото © Instagram / marilyn_melo

Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, модель поняла, что просчиталась. Ее пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили ее своим кумиром.

Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всем хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает ее в этом выборе.


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