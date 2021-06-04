Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернется для ее пышных форм

Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всем хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает ее в этом выборе.