Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернется для ее пышных форм
Девушка не учла, что с ее размерами такие фокусы лучше не проводить — хотя бы для спокойствия фанатов, пишет Лайф.
Девушка не учла, что с ее размерами такие фокусы лучше не проводить — хотя бы для спокойствия фанатов, пишет Лайф.
Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя всё новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в Instagram. В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало ещt больше, чем обычно.
Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, модель поняла, что просчиталась. Ее пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили ее своим кумиром.
Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всем хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает ее в этом выборе.