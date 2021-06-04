«А глаза, эти глаза»: фанаты Маши Распутиной не узнали на фото ее повзрослевшую дочь
Певица Маша Распутина показала фанатам в Instagram редкий снимок своей младшей дочери — 21-летней Марии Захаровой, пишет Пятый канал.
Певица Маша Распутина показала фанатам в Instagram редкий снимок своей младшей дочери — 21-летней Марии Захаровой, пишет Пятый канал.
Судя по всему, мать провела с наследницей семейный ужин, на котором и сделала фото. Распутина запечатлела дочь в ресторане за выбором блюда. Для вечера девушка подобрала черное платье, которое очень подошло к ее глубоким темным глазам.
Мария очаровала подписчиков матери своей красотой. Фолловеры Распутиной отметили, что девушка очень похожа на отца — бизнесмена Виктора Захарова. Многие ценители творчества Распутиной помнят Марию еще маленькой девочкой. Когда-то она снялась в клипе Киркорова на песню «Мечта».
«Неужели это дочка? Эта малышка из клипа»;
«Красоточка, как прекрасная, очаровательная мамочка!!! У Вас очень красивая семья»;
«Прекрасная девочка! Очень красивая, эффектная, стильная»;
«Ой, ну выросла, ну красотка!!! А глаза, эти глаза! Папины»;
«Папина копия, ребенок любви»;
«Папина доча»;
«Хороша девчонка, вся в мать»,
— написали пользователи сети.
К слову, Мария — не единственная дочь Распутиной. В первом браке с продюсером Владимиром Ермаковым на свет появилась старшая наследница артистки — Лидия.