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«А глаза, эти глаза»: фанаты Маши Распутиной не узнали на фото ее повзрослевшую дочь

Маша Распутина. ФОТО: Tushin Anton/COVI

Певица Маша Распутина показала фанатам в Instagram редкий снимок своей младшей дочери — 21-летней Марии Захаровой, пишет Пятый канал.

Судя по всему, мать провела с наследницей семейный ужин, на котором и сделала фото. Распутина запечатлела дочь в ресторане за выбором блюда. Для вечера девушка подобрала черное платье, которое очень подошло к ее глубоким темным глазам.

Мария очаровала подписчиков матери своей красотой. Фолловеры Распутиной отметили, что девушка очень похожа на отца — бизнесмена Виктора Захарова. Многие ценители творчества Распутиной помнят Марию еще маленькой девочкой. Когда-то она снялась в клипе Киркорова на песню «Мечта».

«Неужели это дочка? Эта малышка из клипа»;

«Красоточка, как прекрасная, очаровательная мамочка!!! У Вас очень красивая семья»;

«Прекрасная девочка! Очень красивая, эффектная, стильная»;

«Ой, ну выросла, ну красотка!!! А глаза, эти глаза! Папины»;

«Папина копия, ребенок любви»;

«Папина доча»;

«Хороша девчонка, вся в мать»,

— написали пользователи сети.

К слову, Мария — не единственная дочь Распутиной. В первом браке с продюсером Владимиром Ермаковым на свет появилась старшая наследница артистки — Лидия.


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