«А глаза, эти глаза»: фанаты Маши Распутиной не узнали на фото ее повзрослевшую дочь

Судя по всему, мать провела с наследницей семейный ужин, на котором и сделала фото. Распутина запечатлела дочь в ресторане за выбором блюда. Для вечера девушка подобрала черное платье, которое очень подошло к ее глубоким темным глазам.

Мария очаровала подписчиков матери своей красотой. Фолловеры Распутиной отметили, что девушка очень похожа на отца — бизнесмена Виктора Захарова. Многие ценители творчества Распутиной помнят Марию еще маленькой девочкой. Когда-то она снялась в клипе Киркорова на песню «Мечта».

«Неужели это дочка? Эта малышка из клипа»; «Красоточка, как прекрасная, очаровательная мамочка!!! У Вас очень красивая семья»; «Прекрасная девочка! Очень красивая, эффектная, стильная»; «Ой, ну выросла, ну красотка!!! А глаза, эти глаза! Папины»; «Папина копия, ребенок любви»; «Папина доча»; «Хороша девчонка, вся в мать»,

— написали пользователи сети.

К слову, Мария — не единственная дочь Распутиной. В первом браке с продюсером Владимиром Ермаковым на свет появилась старшая наследница артистки — Лидия.



