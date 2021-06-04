Впервые за три года: группа Little Big выпустила новый альбом

В альбом вошли пять песен, которые перепели Little Big: «Everybody» американской поп-группы Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» американских панк-рокеров Ramones, «Barbie Girl» экстравагантной датско-норвежской команды Aqua, «Mamma Maria» итальянской поп-группы Ricchi e Poveri и… «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой!

Поклонники группы были удивлены необычному сочетанию композиций. Одна из подписчиц назвала альбом «эмоциональными качелями», больно уж разноплановые треки, передаёт Пятый канал.

Обложка к альбому с вокалистом Антоном Лиссовым в главной роли является оммажем на альбом «Nevermind» культовой американской гранж-группы Nirvana. В оригинальной версии на месте Лиссова изображен младенец, и вместо 100-долларовой купюры он вылавливает в бассейне однодолларовую.

Каверы можно прослушать на музыкальных сервисах и в социальных сетях группы Little Big. Также в социальных сетях музыканты анонсировали выпуск нового клипа — публике он будет представлен сегодня в 13:00 по московскому времени.



