Не только полезно, но и вредно: как правильно есть помидоры

Томаты полезны и тем, что препятствуют развитию катаракты у пожилых людей. Необходимая доза этого продукта в целях поддержания здоровья – несколько плодов в день. Причем предпочтение лучше отдавать красным помидорам.

В помидорах также имеются органические кислоты и клетчатка, полезные для желудка, а калий способствует лучшей работе сердца. Полифенолы, также имеющиеся в томатах, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А витамин С укрепляет иммунитет.

Но не все так однозначно: помидоры могут быть и вредны. Если у человека подагра, язва, гастрит, повышенная кислотность желудка или болезни почек, помидоры противопоказаны. Важно учитывать, что в помидорах содержится щавелевая кислота, которая препятствует выведению солей, а это активирует выработку желчи, из-за чего могут возникнуть или обостриться болезни мочеполовой системы. Нужно быть начеку и аллергикам: яркий окрас плодов делает томаты сильнейшими аллергенами.

Если томаты вам не противопоказаны, можно лакомиться плодами любых сортов, выращенными на собственном дачном участке. Поможет в этом обычный аспирин из домашней аптечки – это эффективная подкормка и защита от болезней для помидоров.



