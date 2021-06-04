Как есть хлеб и не поправляться?

Белый

Исключите его – и вы похудеете. А если вы едите белый хлеб, то будете толстой и рискуете заболеть диабетом – правильно? Все не так однозначно. Белый хлеб – продукт с простым составом, а значит, и предсказуемым количеством энергии. В его составе может быть только мука и вода (например, лаваш, маца, пита). Или добавлены дрожжи, сахар и соль (традиционный батон, чиабатта).

Если человек, ведущий активный образ жизни, ест такой хлеб, он как будто подбрасывает в топку дрова, которые будут постепенно гореть и давать энергию. Как при этом не полнеть? Есть хлеб в первой половине дня. Не больше 1–2 кусков. Сочетать с овощами или белком, например, с омлетом. И после этого не ложиться на диванчик, а отправляться на работу или на прогулку, советует «Домашний Очаг».

Черный

Его многие считают диетическим, но в этом случае тоже все зависит от состава. В черном хлебе (особенно в бородинском) гораздо больше сахара, чем в белом. Кроме того, в него часто добавляют сиропы или патоку, которая придает темный цвет. А если в хлеб добавлены орехи и сухофрукты, его и вовсе правильнее отнести к десертам, ведь по составу он ближе к пирожному. И есть его нужно как десерт – через 1,5– 2 часа после предыдущего приема пищи и в первой половине дня.

Цельнозерновой

Он содержит крупные части зерен или даже целое зерно. У такого хлеба прекрасные питательные свойства, но только в том случае, если вы тщательно жуете каждое зернышко. Иначе полезные вещества не усваиваются.



