Никаса Сафронова обвиняют в похищении брата

Женщину, обвинившую художника Никаса Сафронова в похищении собственного брата Анатолия, заподозрили в причастности к случившемуся. Родственники мужчины рассказали о страшном прошлом леди, взявшейся из ниоткуда, пишет Пятый канал.

Некая Надежда заявила о себе чуть больше недели назад. В одном из интервью она отметила, что является «гражданской женой» (сожительницей — Прим. ред.) 72-летнего Анатолия. Женщина уверяла, что ее кавалер пропал из дома 15 апреля. В тот день она якобы говорила с ним по телефону, услышала, как его квартиру взламывает Сафронов, а когда вернулась домой, не смогла открыть дверь — художник «поменял замки».

Надежда заявила, что Никас Сафронов имел умысел на похищение старшего брата. Он якобы не желал отдавать ему элитную квартиру в Москве площадью 90 квадратных метров. По версии дамы, чтобы долго не бороться с назойливым родственником, художник упек его в психиатрическую больницу. Ну или, в крайнем случае, «сейчас держит в какой-то темнице инквизиторскими методами».

В эфире шоу Дмитрия Борисова родственники Анатолия опровергли информацию о его похищении. А сын Никаса Сафронова Лука, в частности, добавил, что именно заявительница ведет себя странно по отношению к пенсионеру.

«За эти полтора месяца я видел Анатолия четыре-пять раз. Дядя не знает, как избавиться от этой женщины. И сейчас он в лечебном учреждении: его спаивали с целью получения недвижимости. Женщину зовут Надежда Панженская, в 2017 году была осуждена за мошенничество, но отсидела меньше, сразу приехала к Анатолию и была против, чтобы кто-то приходил в квартиру», — прояснил ситуацию наследник художника.

Эту информацию подтвердил и близкий друг семьи Сафронова Александр Стефанович. Он заметил, что как только услышал о пропаже Анатолия, немедленно позвонил мастеру живописи. Последний, в свою очередь, предложил лично пообщаться с «похищенным».

«Решил набрать Никасу: у тебя украли брата?. Он ответил: хочешь с ним поговорить? Только не сейчас, ему нужно прийти в себя, его спаивали», — заключил Александр.

Родственники Анатолия и Никаса сообщили, что «трагедия» о пропаже сожителя даме нужна лишь для пиара. Чего только стоят ее громкие заявления, что все картины Сафронова писал старший брат, но не получил за это ни копейки, — женщину подняли на смех.



