Алексей Чумаков: «Эмансипация сотворила неудовлетворенных женщин и жидких, как понос, мужчин»

40-летний артист объяснил, почему Юлия Ковальчук стала реже появляться в медийном пространстве и не гонится за популярностью. Оказалось, что певица попросту выбрала благополучие в семейной жизни. Она старается посвящать максимум времени воспитанию дочери и заботе о супруге. Ради близких звездная блондинка даже отказывается от масштабных гастролей.

«Мудрая женщина не может быть «за мужем», опережая его в социальном статусе, — получается дисбаланс. Это большая проблема. Когда женщина во имя комфорта семьи становится «за мужем», принимая правила игры, можно назвать это жертвенностью на очень благое дело в виде комфортного пребывания на этой планете», — заявил артист.

Ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» поинтересовался, не опасается ли музыкант негативной реакции на подобные высказывания со стороны феминисток. «Хочу сказать, что эмансипация, когда женщина впереди, а мужчина непринципиален, ничего доброго не создала, — уверен Чумаков. — Она сотворила неудовлетворенных одиноких женщин с очень сильным самомнением и реальным умением существовать в жизни автономно, но очень несчастно. Таких миллиарды. Эмансипация сотворила абсолютно бесполых, жидких, как понос, мужчин, которые на фоне сильных женщин превратились в медуз, в несмываемую жижу, которую надо ершиком подталкивать. Они засоряют даже канализацию с дерьмом. Эмансипация сотворила растерянных детей: дочка или сын попросту не понимает, кто главнее…»

Алексей также резко высказался в адрес мам и пап, считающих неприемлемым целовать детей в губы. Так, например, недавно Анна Хилькевич назвала такое проявление нежности... стимуляцией эрогенных зон. «Считаю, что если родитель об этом подумал, то он уже психически болен. Я, например, даже не задумывался об этом. Считаю, что должен целовать дочь везде — губы, ноздря, попа… Мытая, немытая — неважно. Если вдруг человек сидит и говорит: «В губы нельзя целовать детей», — я скажу: «Ты больной, сукин сын. Ты маньяк», — негодует артист.



