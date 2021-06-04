Ксения Собчак: «Ребенок – это дорого. Лучше родить одного, чем четырех, и всю жизнь на них пахать»

Отношения Ксении Собчак с детьми всегда были сложными. Поклонники помнят, как телеведущая называла малышей «гаденышами» и отвергала материнство. После того как на свет появился ее сын Платон, ситуация изменилась. Сейчас ребенок является для Собчак главной радостью.

При этом телеведущая не скрывает, что воспитание сына — дело не только выматывающее, но еще и крайне дорогое. «Вырастить ребенка — это дорого, сложно. Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, крутых учителей, чем родить четырех, и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги», — говорит Ксения.

Напомним, что звезда родила сына от Максима Виторгана. Тогда Собчак до последнего скрывала беременность. Общественность узнала про ее интересное положение уже после того, как скрыть округлившийся живот было невозможно. «Самый счастливый момент был тогда, когда по анализам стало понятно, что это мальчик», — призналась Собчак.

Сейчас Ксения замужем за Константином Богомоловым. Конечно, в прессе регулярно появляются слухи о беременности телеведущей, но она раз за разом их опровергает. Пока Собчак и Богомолов о совместных наследниках не говорят публично, бросая силы на реализацию карьерных амбиций.



