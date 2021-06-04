Эстонская певица Ника Марула назвала факты об Эстонии, которые могут вас смутить
Приятно, когда жители какой-то страны объективно оценивают свою родину. И видят все смешные или кажущиеся кому-то такими привычки, недочеты или особенности. Певица Ника Марула в своем аккаунте в TikTok опубликовала забавный ролик, назвав факты об Эстонии, которые могут всех смутить. Спорим, не ожидали?
Смотрите и пишите в комментариях, какой факт уидивил вас?
@nika.marula
Какой факт удивил?🤪 Продакшн: @smm.lava 🔥 ##эстония ##фактыобэстонии♬ Dark Horse - Lexio