Пт, 4.06.2021
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Известная российская актриса снялась в нижнем белье на последнем сроке беременности

Мария Горбань ФОТО: Соцсети

34-летняя актриса продолжает наслаждаться беременностью и очередной откровенной фотосессией, пишет Topnews.

Актриса Мария Горбань снова стала героиней откровенной фотосессии и позировала в нижнем белье Calvin Klein и расстегнутой рубашке.

Сейчас звезда сериала «Кухня» готовится к рождению второго ребенка.

«То, что происходит с тобой, происходит только с тобой. Никому и никогда не удастся взглянуть на мир твоими глазами, увидеть то, что видишь ты, и понять это так, как понимаешь ты…» — написала актриса.

Поклонники Марии тут же принялись гадать, ребенка какого пола ждет Мария. Старшей дочери Марии – Стефании – 6 лет, ее папа – Олег Филатов. А сейчас телезвезда замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным – отца ее второго ребенка.

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