Известная российская актриса снялась в нижнем белье на последнем сроке беременности
34-летняя актриса продолжает наслаждаться беременностью и очередной откровенной фотосессией, пишет Topnews.
34-летняя актриса продолжает наслаждаться беременностью и очередной откровенной фотосессией, пишет Topnews.
Сейчас звезда сериала «Кухня» готовится к рождению второго ребенка.
«То, что происходит с тобой, происходит только с тобой. Никому и никогда не удастся взглянуть на мир твоими глазами, увидеть то, что видишь ты, и понять это так, как понимаешь ты…» — написала актриса.
Поклонники Марии тут же принялись гадать, ребенка какого пола ждет Мария. Старшей дочери Марии – Стефании – 6 лет, ее папа – Олег Филатов. А сейчас телезвезда замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным – отца ее второго ребенка.