ТОП-3 фильмов, которые стоит посмотреть на этих выходных в кинотеатрах Эстонии

1. Годзилла против Конга

В фильме «Годзилла против Конга» эти легендарные мифические противники сходятся в захватывающей схватке века, от исхода которой зависит судьба всего мира. В поисках своего настоящего дома Конг отправляется в опасное путешествие вместе со своими защитниками, среди них и Джиа, девочка-сирота, с которой у него возникла необычная и сильная связь. Но неожиданно на их пути возникает разъяренный Годзилла, вызывающий страшные разрушения во всем мире. Грандиозной схватке этих двух гигантов, спровоцированной невидимыми силами, предстоит вскрыть тайну, корни которой уходят в самую глубь Земли.

В главных ролях снимались Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь», «Маленькая барабанщица»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Ребекка Холл («Кристин», «Профессор Марстон и его Чудо-женщины»), Брайан Тайри Генри («Джокер», «Человек-паук: Через вселенные»), Сюн Огури («Дитя погоды»), Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Джулиан Деннисон («Дэдпул 2»), а также Кайл Чандлер («Годзилла 2: Король монстров») и Демиан Бичир («Проклятие монахини», «Омерзительная восьмерка»).

2. Цой

Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

3. Эстонские похороны

Художественный фильм «Эстонские похороны» по одноименной пьесе Андруса Кивиряхка - комедия, полная неожиданных ситуаций и комических персонажей. В вихре нелепых и в то же время наводящих на размышления событий безнадежно запутываются свадьбы и поминки, а национально-консервативное мировоззрение эстонцев вступает в противоречие с либеральными европейскими ценностями.