Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом

В прошлые выходные закончилось шоу "Холостяк". Тимати отдал свое предпочтение модели из Испании Екатерине Сафаровой. Как выяснилось, участницей программы мечтала стать и дочь российской певицы Славы Александра. Но целью девушки был не сам рэпер Тимати, а его коллега Егор Крид. Она хотела использовать шанс, чтобы войти в их окружение. "Мне нравится Егор Крид! — сказала дочь певицы на съемках ютуб-шоу "ДаДа-НетНет", передают Дни.

Напомним, дочери певицы Славы Александре Морозовой — 22 года. Она успешно строит карьеру в сфере шоу-бизнеса. Между тем, несмотря на симпатии к Егору Криду, у Саши есть молодой человек, который давно ухаживает за ней. Певица Слава одобряет ее выбор. Она даже сняла им квартиру для совместного проживания недалеко от университета. А вот насчет Тимати и Егора Крида она высказалась категорично. Она считает, что в сексе они не блещут, поэтому и ловить рядом с ними нормальной женщине нечего.

"Мне оба не нравятся! В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин", – заявила Слава.