Дни без богатств: астролог рассказала, когда нельзя тратить деньги в июне

Специалист по западной астрологии и лунному календарю, Татьяна Карпенко, рассказала о неблагоприятных днях в июне для финансовой деятельности.
«8, 10, 17 и 19 число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыль в будущем», — рассказала Татьяна.
По словам Татьяны Карпенко, все, во что вы вложитесь в указанные даты, дохода не принесет. Деньги «подвиснут», проект застрянет на каком-то этапе производства, подведут партнеры. Если не хотите потерять средства, не стоит совершать никаких коммерческих действий в указанные дни.
Чего нельзя делать в указанные дни июня:
- Класть деньги на депозит;
- Совершать дорогостоящие покупки (машина, квартира, бытовая техника);
- Оплачивать обучение, если вы планируете монетизировать эти знания;
- Запускать рекламную компанию.
Эксперт отметила, что в этот период можно тратить деньги на продукты и одежду.