Пт, 4.06.2021
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Дни без богатств: астролог рассказала, когда нельзя тратить деньги в июне

Грусть. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В какие даты лучше воздержаться от инвестиций? Когда опасно подписывать важные договоры? Об этом 5-tv.ru рассказала специалист по астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

Специалист по западной астрологии и лунному календарю, Татьяна Карпенко, рассказала о неблагоприятных днях в июне для финансовой деятельности.

«8, 10, 17 и 19 число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыль в будущем», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны Карпенко, все, во что вы вложитесь в указанные даты, дохода не принесет. Деньги «подвиснут», проект застрянет на каком-то этапе производства, подведут партнеры. Если не хотите потерять средства, не стоит совершать никаких коммерческих действий в указанные дни.

Чего нельзя делать в указанные дни июня:

  • Класть деньги на депозит;
  • Совершать дорогостоящие покупки (машина, квартира, бытовая техника);
  • Оплачивать обучение, если вы планируете монетизировать эти знания;
  • Запускать рекламную компанию.

Эксперт отметила, что в этот период можно тратить деньги на продукты и одежду.

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