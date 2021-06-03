Дни без богатств: астролог рассказала, когда нельзя тратить деньги в июне

Специалист по западной астрологии и лунному календарю, Татьяна Карпенко, рассказала о неблагоприятных днях в июне для финансовой деятельности.

«8, 10, 17 и 19 число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыль в будущем», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны Карпенко, все, во что вы вложитесь в указанные даты, дохода не принесет. Деньги «подвиснут», проект застрянет на каком-то этапе производства, подведут партнеры. Если не хотите потерять средства, не стоит совершать никаких коммерческих действий в указанные дни.

Чего нельзя делать в указанные дни июня:

Класть деньги на депозит;

Совершать дорогостоящие покупки (машина, квартира, бытовая техника);

Оплачивать обучение, если вы планируете монетизировать эти знания;

Запускать рекламную компанию.