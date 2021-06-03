Стало совсем туго: Лорак вынуждена распродавать одежду и личные вещи

Артистка выставляет вещи на платформе Oskelly – эта программа позволяет покупателям видеть, кому ранее принадлежала вещь. Лорак отдельно публикует фотографии нарядов и себя в них, чтобы люди сразу понимали, как эта вещь может сидеть на фигуре. Певица уже выставила на продажу 64 предмета одежды. Среди лотов наряды таких известных брендов, как Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Alessandra Rich и другие. За платья именитых дизайнеров Лорак просит по несколько сотен евро, но есть и гораздо более дорогие вещи, например, вечернее платье от Тони Уорда в приложении выставлено за 1300 евро.