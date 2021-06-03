Эдгар Гергель: 310 евро за три ночи в таллиннском отеле? Вы вообще в своем уме?!

Мне кажется, что к гадалке не нужно идти, чтобы понять, что при таких ценах местные жители лучше приобретут тур «Всё включено» до Турции или какой другой жаркой страны, где можно отдохнуть значительно дешевле, чем в Эстонии.

Visit Tallinn - а надо ли?

Уверен, что местные жители очень любят свой город. Но так ли сильно, чтобы платить подобные суммы за несколько ночей в эстонской столице? На сайте Visit Tallinn описаны все подробности данной акции неслыханной щедрости: обещают, что вы заплатите за 2 ночи в определенных отелях, а третью ночь счастливого сна получите в подарок.

Бесплатная ночь в отеле и карта Tallinn Card в подарок достанутся тем, кто забронирует проживание в гостинице на период с 1 июня по 31 августа 2021 года. При этом бронирование должно быть оформлено с 1 по 14 июня 2021 года. Более подробно об условиях акции мы расскажем в конце этой статьи.

С ценами что-то не так!

Для жителей Нидерландов эти цены были бы просто сказочными, но только не для местных жителей из Ида-Вирумаа или других регионов. Самым дорогим отелем Таллинна почти традиционно можно считать Swissôtel Tallinn, цена в рамках кампании за 3 ночи от 310 евро. Наверное, если брать завтрак, цена еще вырастет. Насладиться более бюджетным отдыхом можно в Tähetorni Hotell, где 3 ночи будут стоить от 90 евро. Но средняя цена за 3 ночи составляет порядка 120 евро. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Почем у нас Кипр?

Недавно смотрел стоимость апартаментов и перелета на Кипр и нашел уникальное предложение. Это не турпакет, всё нужно оформлять и бронировать самому. Но перелет на Кипр туда-обратно можно было найти почти по цене билетов на поезд в Валгу из Таллинна (они стоят около 38 евро). А на Кипр можно улететь и вернуться на родину уже чуть ли не за 53 евро, а близкие к морю апартаменты предлагаются по цене от 30 евро за ночь для двоих.