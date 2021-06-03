Мексика обвиняет Zara в плагиате: это оскорбление целого народа!

Правительство Мексики увидело в летних нарядах испанского масс-маркетового бренда Zara и других марок оскорбление культуры своего коренного народа. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о платье Zara с узором, характерным для местной общины миштеков в Сан-Хуан-Колорадо в южном штате Оахака. Подчеркивая сходство с традиционными платьями хипил, министр культуры страны Алехандры Фраусто заявила, что дизайн бренда включает в себя традиционные символы, «олицетворяющие окружающую среду, историю и мировоззрение целого сообщества».

ФОТО: twitter

Аналогичные претензии выдвинули и к другим маркам: в ассортименте Anthropologie были обнаружены шорты небесно-голубого оттенка с необработанными краями и рисунком, отсылающим к традиционным росписям общины микс в Санта-Мария-Тлахуитольтольтепек, а в коллекции Patowl — блузки с кружевной отделкой и вышивкой, которая якобы повторяет узор общины сапотеков в Сан-Антонино-Кастильо-Веласко.

ФОТО: twitter

В результате Алехандра Фраусто потребовала публичных объяснений от представителей компаний о культурной апроприации. В ответ компания Inditex, владеющая маркой Zara, заявила, что дизайнеры никоим образом не посягали на искусство коренных народов. «Орнамент, о котором идет речь, не был намеренно заимствован у мексиканского народа», — говорится в сообщении.