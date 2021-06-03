«Белые розы — для дебилов!»: Лайма Вайкуле разнесла группу «Ласковый май»
Латвийская певица поучаствовала в шоу Максима Галкина «Музыкалити», где объяснила отношение к творчеству группы Юры Шатунова.
Латвийская певица поучаствовала в шоу Максима Галкина «Музыкалити», где объяснила отношение к творчеству группы Юры Шатунова.
Лайма Вайкуле стала гостьей нового выпуска шоу «Музыкалити», где оценивала музыку современных звезд. Молодое поколение представляла Айза Долматова.
В ходе выпуска латвийская певица предсказуемо осталась недовольна песнями, которые включал Максим Галкин. Хит социальной сети TikTok «Мальчик на девятке» она сочла детской и назвала «какашкой». Вайкуле сравнила песню с творчеством группы «Ласковый май». Ведущий шоу Максим Галкин уточнил, плох ли «Ласковый май».
«Очень. „Белые розы“ — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!»
— воскликнула Вайкуле.
В ответ Максим Галкин возразил, что песня — настоящий хит и даже спел припев, пока Лайма Вайкуле просила его остановиться.
«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — уверена Лайма.
Вайкуле поставила оцениваемой песне низшую оценку, как и ее оппонентка Айза. В конце шоу эстрадная певица не изменила мнение о современной музыке. Вайкуле призналась, что надеется на родителей, которые будут ставить детям нормальную музыку. Она рада, что дети поют и музицируют, и что есть дети, которым тоже нечего делать — такие в итоге и составляют аудиторию музыкантов на концертах. Певица посоветовала современным музыкантам не увлекаться музыкой так сильно.
«Детей жалко»,
— заключила артистка.
Как сообщает Пятый канал, Лайма Вайкуле — не единственная среди артистов советской и российской эстрады, кто недоволен музыкой современных звезд. В одном из выпусков «Музыкалити» поучаствовала джазовая певица Лариса Долина. Вокруг певицы разразился громкий скандал: в шоу певица раскритиковала творчество тиктокерши Вали Карнавал, которая сидела напротив. Зрители разделились на два лагеря: одни были согласны с Долиной, а другие — защищали Карнавал и называли артистку «слишком душной».