«Белые розы — для дебилов!»: Лайма Вайкуле разнесла группу «Ласковый май»

Лайма Вайкуле стала гостьей нового выпуска шоу «Музыкалити», где оценивала музыку современных звезд. Молодое поколение представляла Айза Долматова.

В ходе выпуска латвийская певица предсказуемо осталась недовольна песнями, которые включал Максим Галкин. Хит социальной сети TikTok «Мальчик на девятке» она сочла детской и назвала «какашкой». Вайкуле сравнила песню с творчеством группы «Ласковый май». Ведущий шоу Максим Галкин уточнил, плох ли «Ласковый май».

«Очень. „Белые розы“ — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!»

— воскликнула Вайкуле.

В ответ Максим Галкин возразил, что песня — настоящий хит и даже спел припев, пока Лайма Вайкуле просила его остановиться.

«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — уверена Лайма.

Вайкуле поставила оцениваемой песне низшую оценку, как и ее оппонентка Айза. В конце шоу эстрадная певица не изменила мнение о современной музыке. Вайкуле призналась, что надеется на родителей, которые будут ставить детям нормальную музыку. Она рада, что дети поют и музицируют, и что есть дети, которым тоже нечего делать — такие в итоге и составляют аудиторию музыкантов на концертах. Певица посоветовала современным музыкантам не увлекаться музыкой так сильно.

— заключила артистка.