Чт, 3.06.2021
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Диетолог назвал безопасную норму вишни, клубники и черешни

Летние ягоды. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Врач рассказал, сколько июньских ягод можно съесть за день. Превышение этой нормы может обернуться неприятными последствиями, пишет eg.ru.

В России начался сезон ягод - поспевает клубника, за ней наступит пора черешни и вишни. Эти лакомства более полезны, чем «традиционные» десерты, но есть их в неограниченных количествах не стоит, заверил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Наиболее полезными ягодами специалист назвал вишню и черешню. Между ними нет особой разницы в составе - там содержится практически весь спектр витаминов. Однако по усвоению этих полезных веществ лидирует все же черешня.

«В черешне меньше клетчатки. Как правило, черешня – более южная ягода, там представлено большее количество витаминов в более доступной форме. Можно еще отметить ее мочегонные свойства за счет большого количества калия», - пояснил Арзамасцев.
Однако в черешне содержится и самое большое количество фруктозы. Не стоит лакомиться этой ягодой во второй половине дня - велик риск набрать лишний вес. Тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, нужно также ограничивать себя. Вишня и клубника, по словам эксперта, являются более диетическим продуктом, но клубника не так богата витаминами.
 
«Какое-то количество витаминов в клубнике имеется, но рассматривать ее как хороший витаминный источник не стоит. При этом у нее есть плюс: там содержится не так много сахарозы. Поэтому клубнику можно отнести к ягоде, которая считается достаточно диетической», – указал доктор. Диетолог порекомендовал съедать не более 200 грамм ягод в сутки. Превышение этой нормы может обернуться внезапной аллергией. Кроме того, клубникой, вишней и черешней стоит лакомиться не чаще чем один раз в два дня, заключил Арзамасцев.
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