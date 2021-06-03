Диетолог назвал безопасную норму вишни, клубники и черешни
Врач рассказал, сколько июньских ягод можно съесть за день. Превышение этой нормы может обернуться неприятными последствиями, пишет eg.ru.
Врач рассказал, сколько июньских ягод можно съесть за день. Превышение этой нормы может обернуться неприятными последствиями, пишет eg.ru.
В России начался сезон ягод - поспевает клубника, за ней наступит пора черешни и вишни. Эти лакомства более полезны, чем «традиционные» десерты, но есть их в неограниченных количествах не стоит, заверил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
Наиболее полезными ягодами специалист назвал вишню и черешню. Между ними нет особой разницы в составе - там содержится практически весь спектр витаминов. Однако по усвоению этих полезных веществ лидирует все же черешня.