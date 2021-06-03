Диетолог назвал безопасную норму вишни, клубники и черешни

«В черешне меньше клетчатки. Как правило, черешня – более южная ягода, там представлено большее количество витаминов в более доступной форме. Можно еще отметить ее мочегонные свойства за счет большого количества калия», - пояснил Арзамасцев.

Однако в черешне содержится и самое большое количество фруктозы. Не стоит лакомиться этой ягодой во второй половине дня - велик риск набрать лишний вес. Тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, нужно также ограничивать себя. Вишня и клубника, по словам эксперта, являются более диетическим продуктом, но клубника не так богата витаминами.