Пугачева бьет тревогу: ее фаворит не выходит на связь уже несколько месяцев
Друзья композитора рассказывали, что до исчезновения Сергей Челобанов переболел коронавирусом.
Друзья композитора рассказывали, что до исчезновения Сергей Челобанов переболел коронавирусом.
Российский композитор Сергей Челобанов, который был фаворитом Аллы Пугачевой в конце 80-х, перестал общаться с близкими. Несколько лет музыкант появлялся на телеэкранах и рассказывал о личных драмах, происходящих в его жизни — победой над наркозависимостью и внебрачных детях. На одном из последних телешоу он пытался выяснить, действительно ли мальчик Саша, который носит его фамилию, приходится Челобанову сыном. Однако затем фаворит примадонны внезапно пропал и уже больше трех месяцев не отвечает на звонки друзей.
Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, близкий друг Челобанова, забил тревогу. Он рассказал, что ситуация изменилась в конце зимы, когда прославленный композитор заболел коронавирусом.
«После того, как он и его семья переболели коронавирусом — еще в конце зимы, — он ушел в какую-то глухую защиту, никто с ним связаться не может», — делится Мускатин.
Близкий друг Челобанова пытался связаться с его матерью, но узнать о самочувствии композитора так и не получилось. Мускатин считает, что у Сергея все должно быть хорошо — тот живет с женой и сыном, и в случае ухудшения ситуации семья бы не стала молчать.
Мускатин и Челобанов занимались совместным бизнесом в 2000-х. Они основали продюсерский центр для продвижения музыкантов и исполнителей РФ на мировой сцене. До этого Челобанов был известен как один из фаворитов Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — он рассказывал о романе с певицей на разных телешоу.