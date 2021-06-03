Алсу опубликовала редкое видео с сыном Рафаэлем, которого скрывает от публики
Певица обычно не показывает лица своих детей до их пятилетия, пишет Пятый канал.
Певица обычно не показывает лица своих детей до их пятилетия, пишет Пятый канал.
Певица Алсу в первые за долгое время выложила в Instagram видео со своим маленьким сыном.
«Наши дети — источники счастья, любви, энергии, хорошего настроения и крепких бицепсов. Пусть все детки мира будут здоровыми и счастливыми», — подписала публикацию Алсу.
В семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей — 14-летняя Сафина, 13-летняя Микелла и Рафаэль, которому скоро исполняется пять лет.
Дочери Алсу часто появляются с мамой на фотографиях, но лицо сына звезда не показывала публике никогда. По словам певицы, она ждет, когда мальчик подрастет и сам сможет решить — хочет он или нет быть на публике,