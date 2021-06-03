Алсу опубликовала редкое видео с сыном Рафаэлем, которого скрывает от публики

Певица Алсу в первые за долгое время выложила в Instagram видео со своим маленьким сыном.

«Наши дети — источники счастья, любви, энергии, хорошего настроения и крепких бицепсов. Пусть все детки мира будут здоровыми и счастливыми», — подписала публикацию Алсу.

В семье Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей — 14-летняя Сафина, 13-летняя Микелла и Рафаэль, которому скоро исполняется пять лет.

Дочери Алсу часто появляются с мамой на фотографиях, но лицо сына звезда не показывала публике никогда. По словам певицы, она ждет, когда мальчик подрастет и сам сможет решить — хочет он или нет быть на публике,