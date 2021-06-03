Человек выжил из ума: Виктор Салтыков ответил на скандальные откровения экс-жены

Певец Виктор Салтыков прокомментировал серьезные обвинения со стороны бывшей жены и коллеги по музыкальному цеху Ирины Салтыковой — недавно в эфире популярного телешоу она заявила, что артист причастен к совращению несовершеннолетней девушки.

По словам певицы, ее брак с Салтыковым был сущим адом. После двух безоблачных совместных лет жизни ее супруг начал злоупотреблять спиртным и вести себя крайне агрессивно. Как отмечала артистка, он дважды вынудил ее решиться на аборт, неоднократно избивал и унижал.

Также Салтыкова рассказала в телеэфире, что около 30 лет назад наблюдала жутко испугавшую ее сцену: ранним утром в их дом пришел человек, который долго обсуждал что-то с Виктором. Прислушавшись, Ирина поняла, что у ее мужа была сексуальная связь с несовершеннолетней во время гастролей. Но любовь была сильнее обиды. И вместо злости Салтыкова испытала тогда страх — а вдруг ее избранника посадят в тюрьму?

63-летний Салтыков, который уже 25 лет живет в другой семье, был шокирован словами экс-возлюбленной. Он счел, что бывшая спутница до сих пор не простила его за болезненный разрыв, затаила в сердце какую-то обиду и попросту мстит.

«Вы больше слушайте Ирины рассказы. Она про меня что только не говорит! Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Зачем ее слушать вообще? Человек уже выжил из ума!» — заявил певец.