Эстонских пользователей Facebook очень удивило объявление о продаже воздушных шаров с необычным наполнением

Пользователи Facebook из Эстонии очень повеселились объявлением о распродаже воздушных шаров, которое появилось в сети в понедельник, 31 мая. Однако текст поста вызвал у людей массу недоумения, ведь подобных предложений раньше не было.
Воздушные шары, наполненные мочой,
- говорится в объявлении.
Обычно шары наполнены гелием, таким образом продавец решил простопошутить. Вы можете купить 25 воздушных шаров за 50 евро. После публикации объявления, люди в комментариях не переставали отвечать шутнику его же монетой.
А что, если транспорт сломается?
- решил узнать в комментариях еще один юморист.
Моча без допинга? С уважением, Мати Алавер,
- продолжили шутить пользователи сети.
Под постом собралось 86 комментариев, один смешнее другого.
Хотя это всего лишь шутка, а этот человек ничего подобного на самом деле не продает, людям это доставило массу удовольствия. Объявление все еще доступно в группе в группе Meedia- ja reklaamipärlid.