Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Эстонских пользователей Facebook очень удивило объявление о продаже воздушных шаров с необычным наполнением

Воздушный шар. Фото иллюстративное. ФОТО: Cindy Yamanaka/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Пользователи Facebook из Эстонии очень повеселились объявлением о распродаже воздушных шаров, которое появилось в сети в понедельник, 31 мая. Однако текст поста вызвал у людей массу недоумения, ведь подобных предложений раньше не было.

Воздушные шары, наполненные мочой,

- говорится в объявлении.

Обычно шары наполнены гелием, таким образом продавец решил простопошутить. Вы можете купить 25 воздушных шаров за 50 евро. После публикации объявления, люди в комментариях не переставали отвечать шутнику его же монетой.

А что, если транспорт сломается?

- решил узнать в комментариях еще один юморист.

Моча без допинга? С уважением, Мати Алавер,

- продолжили шутить пользователи сети.

Под постом собралось 86 комментариев, один смешнее другого.

Хотя это всего лишь шутка, а этот человек ничего подобного на самом деле не продает, людям это доставило массу удовольствия. Объявление все еще доступно в группе в группе Meedia- ja reklaamipärlid.

Смотрите объявление ниже!

Объявление о продаже. ФОТО: Facebook Marketplace
НАВЕРХ
Back