Эстонских пользователей Facebook очень удивило объявление о продаже воздушных шаров с необычным наполнением

Обычно шары наполнены гелием, таким образом продавец решил простопошутить. Вы можете купить 25 воздушных шаров за 50 евро. После публикации объявления, люди в комментариях не переставали отвечать шутнику его же монетой.

Хотя это всего лишь шутка, а этот человек ничего подобного на самом деле не продает, людям это доставило массу удовольствия. Объявление все еще доступно в группе в группе Meedia- ja reklaamipärlid.