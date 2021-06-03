Почему нельзя покупать дешевую мебель из ДСП: врач назвал главную причину

Что такое ДСП

Дешево и красиво! Но безопасно ли? Обычно об этом не думают, когда желают приобрести новый стол или шкаф, главное – чтобы было современно и недорого. Этот материал делают из прессованных мелких древесных стружек, которые скрепляют между собой клеем.

Чем опасна для здоровья мебель из ДСП

Догадывались ли вы, что в такой мебели может содержаться элемент, способный провоцировать болезни и ежедневно подвергать вас опасности?

"Фенолформальдегидные смолы очень опасны. Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство изучения рака классифицируют их как канцерогены, – комментирует председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский. – Пользование такой мебелью может привести к раку различных органов".

И врачи уже точно знают, какое именно влияние оказывают такие смолы на ваш организм!

Смолы негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания. Они могут вызвать нарушения зрения и дыхания. А высокие концентрации влияют на функцию печени,

– рассказывает терапевт Михаил Соколовский.

По его словам, особенно осторожными нужно быть людям пожилого возраста. Ведь смолы, применяемые в ДСП, негативно влияют на функцию почек и печени, а для пожилых это фактор риска.

Как уберечь себя от негативного воздействия мебели из ДСП

Специалисты советуют как можно скорее убрать из квартиры старую мебель из ДСП, покрытую акриловым лаком.

Лак как раз и служил барьером, чтобы все эти фенолформальдегидные смолы не выделялись. Поэтому если вы заметили, что старая мебель из ДСП потрескалась, ее нужно как можно быстрее выбросить. Ведь через все эти трещины будут испаряться формальдегиды и подвергать вас опасности,

– советует председатель агентства по химической безопасности.