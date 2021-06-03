Мистика или проклятие: восемь российских актеров, повторивших судьбу своего персонажа

У актеров свои суеверия: например, считается опасным играть покойника и ложиться в гроб. Но бывает, что и не такая трагичная, казалось бы, история, случившаяся с героем в кино, позже становится былью в жизни сыгравшего его артиста.
Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов сыграл в сериале «Воротилы» церковного певчего. В одном из эпизодов он признается племяннику, что отсидел срок. Дескать, выпил, сел за руль, сбил человека насмерть.
И вот все узнали о ДТП с участием актера, в котором погиб человек. А также видит съемку с места происшествия, по которой очевидно: в тот момент он лыка не вяжет. Ефремов попадает под арест, получает 7,5 лет и отправляется отбывать срок в белгородскую колонию, где работает на пошиве антиковидных костюмов для врачей.
Анатолий Васильев
Звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев обрел популярность после советского фильма «Экипаж», где сыграл второго пилота Валентина Ненарокова. У его героя были проблемы в семье: он женился на девушке, бросив ради нее Москву и большую авиацию. А она, поначалу ослепленная бравым летчиком, вскоре поняла, что не любит мужа. И вымещала вечное недовольство то на нем, то на сыне. После и вовсе подала на развод, пыталась очернить мужа в суде. Ненароков переживал не только по поводу развода, для него ударом стало то, что он почти не мог видеться с сыном.
В 1973 году Анатолий Васильев женился на актрисе Татьяне Ицыкович, известной нынче под его фамилией. Они прожили в браке десять лет, а развелись через четыре года после выхода картины «Экипаж» на экраны. Причиной расставания стали измены Татьяны Васильевой, и актер непросто пережил тот период.
Константин Хабенский
В 1998 году на экраны вышла картина «Женская собственность», в которой герой Константина Хабенского терял возлюбленную, она ушла из жизни, не сумев побороть онкологическое заболевание. Через десять лет не станет любимой жены актера Анастасии Смирновой – она скончается от опухоли мозга, оставив Хабенскому годовалого сына.
Наталья Гусева
Любимая всеми школьниками Советского Союза Алиса Селезнева – Наталья Гусева известна по сериалу «Гостья из будущего». Однако в ее жизни была еще одна роль в кино: картина «Лиловый шар» также снималась по книге Кира Булычева. И в ней героиня Натальи спасала мир от вируса вражды.
Успех «Гостьи из будущего» не ослепил Наталью, становиться актрисой она не захотела. Выучилась на биотехнолога и много лет проработала в Научном институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (это там придумали вакцину от COVID-19). Кроме того, Гусева одно время руководила компанией, производящей тесты для выявления инфекционный заболеваний. Весь мир она, может, и не спасла, но руку к избавлению человечества от вирусов, приложила.
Игорь Тальков
Композитор и исполнитель Игорь Тальков несколько раз засветился в кино. Его героя в картине «За последней чертой» убивали выстрелом в сердце в бандитской разборке. Всего через год сам 34-летний Игорь получил пулю в гримерке Петербургского дворца «Юбилейный» перед сборным концертом. Его жена утверждала, что накануне он говорил кому-то по телефону: «Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее».
Татьяна Агафонова
Роль очаровательной толстушки Лизы в картине «Одиноким предоставляется общежитие» не только прославила Татьяну Агафонову, но и стала пророческой. Помните эпизод, в котором герой Александра Михайлова бросает фразу «Ох, не видать тебе женихов, Лизавета!»? Кто же знал, что так и случится – только в жизни. Актриса получала предложения руки и сердца, но отказывалась – не испытывала к тем мужчинам светлых чувств. А ее единственный так в жизни и не встретился: 57-летняя Татьяна по-прежнему одна.
Александр Паль
В народной комедии «Горько» Александр Паль воплотил образ брата жениха Лехи – пьянчужки и уголовника, постоянно ввязывающегося в драки. А в начале апреля текущего года новостные порталы облетела информация о драке актера с хоккеистом Кевином Антиповым.
Получивший челюстно-лицевые травмы спортсмен был госпитализирован. Он обвинил Александра Паля и его друзей в нападении. Позже появилось видео с камер наблюдения: актер с товарищами избивал Кевина ногами. В настоящий момент ведется расследование по уголовному делу.
Владимир Этуш
Разумеется, все зрители помнят, какой список украденного предъявил милиции стоматолог Антон Сергеевич Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
- Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…все пропало, - сетует герой Владимира Этуша.
Прошло много лет, и актера ограбили на самом деле, пока он отдыхал с женой в Геленджике. Из квартиры кумира советских зрителей пропали 135 тысяч рублей, хранившиеся дома доллары и евро, драгоценности Елены Этуш, а главное, золотая награда «Кумир».
Самое забавное в этой ситуации, что через несколько месяцев часть краденных вещей оказались на лестничной площадки у дверей квартиры артиста. К ним была приложена записка с извинениями и обещанием в ближайшее время вернуть остальное.