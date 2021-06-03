Мистика или проклятие: восемь российских актеров, повторивших судьбу своего персонажа

Михаил Ефремов

Кадр из фильма «Воротилы» ФОТО: скриншот с youtube.com

Актер Михаил Ефремов сыграл в сериале «Воротилы» церковного певчего. В одном из эпизодов он признается племяннику, что отсидел срок. Дескать, выпил, сел за руль, сбил человека насмерть.

И вот все узнали о ДТП с участием актера, в котором погиб человек. А также видит съемку с места происшествия, по которой очевидно: в тот момент он лыка не вяжет. Ефремов попадает под арест, получает 7,5 лет и отправляется отбывать срок в белгородскую колонию, где работает на пошиве антиковидных костюмов для врачей.

Анатолий Васильев

Кадр из фильма "Экипаж" ФОТО: скриншот с youtube.com

Звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев обрел популярность после советского фильма «Экипаж», где сыграл второго пилота Валентина Ненарокова. У его героя были проблемы в семье: он женился на девушке, бросив ради нее Москву и большую авиацию. А она, поначалу ослепленная бравым летчиком, вскоре поняла, что не любит мужа. И вымещала вечное недовольство то на нем, то на сыне. После и вовсе подала на развод, пыталась очернить мужа в суде. Ненароков переживал не только по поводу развода, для него ударом стало то, что он почти не мог видеться с сыном.

В 1973 году Анатолий Васильев женился на актрисе Татьяне Ицыкович, известной нынче под его фамилией. Они прожили в браке десять лет, а развелись через четыре года после выхода картины «Экипаж» на экраны. Причиной расставания стали измены Татьяны Васильевой, и актер непросто пережил тот период.

Константин Хабенский

Кадр из фильма "Женская собственность" ФОТО: скриншот с youtube.com

В 1998 году на экраны вышла картина «Женская собственность», в которой герой Константина Хабенского терял возлюбленную, она ушла из жизни, не сумев побороть онкологическое заболевание. Через десять лет не станет любимой жены актера Анастасии Смирновой – она скончается от опухоли мозга, оставив Хабенскому годовалого сына.

Наталья Гусева

Кадр из фильма «Гостья из будущего» ФОТО: скриншот с youtube.com

Любимая всеми школьниками Советского Союза Алиса Селезнева – Наталья Гусева известна по сериалу «Гостья из будущего». Однако в ее жизни была еще одна роль в кино: картина «Лиловый шар» также снималась по книге Кира Булычева. И в ней героиня Натальи спасала мир от вируса вражды.

Успех «Гостьи из будущего» не ослепил Наталью, становиться актрисой она не захотела. Выучилась на биотехнолога и много лет проработала в Научном институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (это там придумали вакцину от COVID-19). Кроме того, Гусева одно время руководила компанией, производящей тесты для выявления инфекционный заболеваний. Весь мир она, может, и не спасла, но руку к избавлению человечества от вирусов, приложила.

Игорь Тальков

Кадр из фильма «За последней чертой» ФОТО: скриншот с youtube.com