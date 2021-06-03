Чт, 3.06.2021
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Вряд ли узнаете: Боярская обнародовала фото без макияжа

Елизавета Боярская ФОТО: Instagram

Все больше российских звезд приобщаются к мировому тренду на естественность, пишет teleprogramma.pro.

Актрисы и певицы все чащи стали представать на публике без макияжа и укладки, а также публиковать кадры в Сети в стиле «натюрель».

Ранее снимками и видео без мейка поделились с подписчиками Вера Брежнева, Полина Гагарина, Наталья Водянова. Кристина Асмус и вовсе призналась, что показывает себя без прикрас впервые в жизни.

Теперь тренд подхватила и Елизавета Боярская. Артистка поделилась естественным фото без макияжа и укладки в Instagram, запечатлевшись со своим коллегой.

Елизавета Боярская ФОТО: Соцсети
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