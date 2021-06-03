Вряд ли узнаете: Боярская обнародовала фото без макияжа
Все больше российских звезд приобщаются к мировому тренду на естественность, пишет teleprogramma.pro.
Все больше российских звезд приобщаются к мировому тренду на естественность, пишет teleprogramma.pro.
Актрисы и певицы все чащи стали представать на публике без макияжа и укладки, а также публиковать кадры в Сети в стиле «натюрель».
Ранее снимками и видео без мейка поделились с подписчиками Вера Брежнева, Полина Гагарина, Наталья Водянова. Кристина Асмус и вовсе призналась, что показывает себя без прикрас впервые в жизни.
Теперь тренд подхватила и Елизавета Боярская. Артистка поделилась естественным фото без макияжа и укладки в Instagram, запечатлевшись со своим коллегой.