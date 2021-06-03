«Истерика и слезы»: Кудрявцева рассказала о смертельной болезни и предательстве

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на откровенный и поучительный разговор со своими подписчиками в Instagram. В своем микроблоге она решила рассказать историю предательства и человеческой слабости, которую пришлось пережить ее подруге. В трудный момент самые близкие люди бросили ее наедине со страшным известием — у нее обнаружили онкологическое заболевание.

«Жила-была девушка, красивая и добрая, интеллигентная и статная. Работала, любила, жила, дружила. И вот, как гром среди ясного неба, предварительный диагноз: рак (не буду уточнять, какой). Конечно, она в панике, истерике, слезах. Все, жизнь закончилась, пожить не успела (страх, боль, отчаяние). Что делать? Кому рассказать? Куда бежать?» — вспоминала Кудрявцева.

По словам знаменитости, ее подруга, имя которой осталось тайной для фанатов, пришла со своей бедой к тем, кому, считала, можно довериться. Испуганная и растерянная, она обратилась за поддержкой к приятельнице, другу с работы и бойфренду. Больше было и не к кому — родителей у нее нет.

Ждать результатов анализов нужно было три недели. За это время жизнь девушки круто изменилась. От близких людей она получила не сопереживание и помощь, а буквально удар ножом в спину.

«Подруга ее вдруг перестала звонить, друг с работы доложил начальству, и ее уволили одним днем по состоянию здоровья, мужчина исчез!!! Через три недели приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо. Милая, я помню твои слезы, помню свои слезы (о которых ты не знала), главное, что ты здорова. А люди? А что люди? Они слабы…» — заключила Кудрявцева.

Трогательная история задела «старые раны» многих подписчиков телеведущей. Поклонники признались, что и сами переживали подобное. Сотни сообщений со словами поддержки были адресованы знакомой Кудрявцевой. Тактичные фанаты даже не пытались выяснить, о ком был рассказ. Продюсер Яна Рудковская в комментарии вспомнила поговорку — друг познается в беде.