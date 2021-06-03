Был ли контракт? Мария Погребняк рассказала правду о романе Бузовой и Давы

Мария заверила, что Ольга по-настоящему любила Даву и мечтала построить с ним семью.

«Это не контрактная история. Оля никогда бы не стала брать деньги за то, чтобы с кем-то играть в любовь. Я знаю ее восемь лет. Если она любит кого-то, то делает это искренне. А то, что вся ее жизнь как театр или шоу — это объяснимо. У Оли много передач, вечные съемки. Она все время с телефоном, что-то снимает, рассказывает. У обычного человека просто не хватит времени и сил, чтобы работать как Ольга», — отметила 32-летняя Погребняк.

Напомним, несколько месяцев назад Бузова публично обвинила Манукяна в насилии и изменах, заявив, что больше не намерена терпеть его пренебрежительное отношение к себе.