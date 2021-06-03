40-летняя звезда «Не родись красивой» опубликовала откровенные фото в Instagram

Видео отметили лайками 5,5 тысяч пользователей. Поклонники обсуждают в комментариях ее великолепную фигуру, слова о любви и бойфренда, которого она недавно рассекретила. Юлия Такшина отдыхает в отпуске с одним из своих двоих сыновей от актера Григория Антипенко, который тоже стал известным после премьеры сериала «Не родись красивой».