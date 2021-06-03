Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

40-летняя звезда «Не родись красивой» опубликовала откровенные фото в Instagram

Юлия Такшина. Иллюстративное фото ФОТО: Соцсети

Юлия Такшина поделилась с подписчиками новыми откровенными снимками, сделанными на берегу моря, передает Topnews.

40-летняя актриса театра и кино, звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина снялась в купальнике. Фотосессия состоялась в Анапе, этим снимком актриса поздравила подписчиков с началом лета.

«Любовь действительно самый большой риск, который мы можем себе позволить — позволить, чтобы стать счастливыми и/или сильными», — размышляет Юлия.

Видео отметили лайками 5,5 тысяч пользователей. Поклонники обсуждают в комментариях ее великолепную фигуру, слова о любви и бойфренда, которого она недавно рассекретила. Юлия Такшина отдыхает в отпуске с одним из своих двоих сыновей от актера Григория Антипенко, который тоже стал известным после премьеры сериала «Не родись красивой».

НАВЕРХ
Back