40-летняя звезда «Не родись красивой» опубликовала откровенные фото в Instagram
Юлия Такшина поделилась с подписчиками новыми откровенными снимками, сделанными на берегу моря, передает Topnews.
Юлия Такшина поделилась с подписчиками новыми откровенными снимками, сделанными на берегу моря, передает Topnews.
«Любовь действительно самый большой риск, который мы можем себе позволить — позволить, чтобы стать счастливыми и/или сильными», — размышляет Юлия.
Видео отметили лайками 5,5 тысяч пользователей. Поклонники обсуждают в комментариях ее великолепную фигуру, слова о любви и бойфренда, которого она недавно рассекретила. Юлия Такшина отдыхает в отпуске с одним из своих двоих сыновей от актера Григория Антипенко, который тоже стал известным после премьеры сериала «Не родись красивой».