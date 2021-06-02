Это не рак! Продюсер Андрея Данилко рассказал, из-за какой болезни страдает артист

В середине нулевых Данилко пользовался большой популярностью. Артист отрабатывал большое количество концертов, съемок за короткий период. На фоне постоянной усталости и стресса у него и возникли проблемы со здоровьем. Дело дошло до того, что 47-летний певец принял решение на некоторое время покинуть большую сцену.

«На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ, – отметил продюсер исполнителя Юрий Никитин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube. – Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает».

Никитин работает с Данилко много лет и может сказать о своем подопечном лишь хорошие вещи.

«Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду, – отметил продюсер. – Можно сказать, что он Богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду».