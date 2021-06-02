Ср, 2.06.2021
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Врач рассказал, кому лучше исключить из рациона арбуз

Арбуз. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Уролог и главный врач московской Клиники современной медицины Николай Захарченко рассказал, кому лучше воздержаться от употребления в пищу арбузов, пишет сайт 360.

По словам врача, самыми полезными являются тёмные, хорошо созревшие ягоды.

Также он подтвердил, что арбуз в какой-то степени способствует очищению почек.

«Арбуз — ягода, которая состоит практически полностью из воды. Если его много съесть, это вызовет мочегонный эффект, — напомнил Захарченко. — Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают тёмные арбузы, а не раннеспелые». По словам медика, именно такие ягоды содержат вещества, которые препятствуют камнеобразованию.

Есть арбузы можно практически всем, включая тех, кто страдает сахарным диабетом, хотя для них существуют определённые ограничения в количестве этого продукта.

Также арбуз, по словам собеседника издания, будет не очень полезен тем, кто склонен к отёкам. В этом случает следует обратиться к врачу-терапевту, а потом разобраться, связано ли это с сердечной недостаточностью или почечной патологией, отметил специалист.

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