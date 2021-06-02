Врач рассказал, кому лучше исключить из рациона арбуз

По словам врача, самыми полезными являются тёмные, хорошо созревшие ягоды.

Также он подтвердил, что арбуз в какой-то степени способствует очищению почек.

«Арбуз — ягода, которая состоит практически полностью из воды. Если его много съесть, это вызовет мочегонный эффект, — напомнил Захарченко. — Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают тёмные арбузы, а не раннеспелые». По словам медика, именно такие ягоды содержат вещества, которые препятствуют камнеобразованию.

Есть арбузы можно практически всем, включая тех, кто страдает сахарным диабетом, хотя для них существуют определённые ограничения в количестве этого продукта.